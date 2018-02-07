Друзья навсегда. Флери и Мюррей перед началом матча "Питтсбург" – "Вегас"

НХЛ в своем Твиттере опубликовала фотографию вратарей "Питтсбурга" и "Вегаса" Мэтта Мюррея и Марка-Андре Флери перед очным матчем команд в регулярном чемпионате лиги (5:4). Эта встреча стала для Флери первой в Питтсбурге после перехода из "Пингвинз" в "Голден Найтс".

Напомним, Флери выступал за "Питтсбург" с 2003 по 2017 год. С 2015 по 2017 год его одноклубником был Мюррей. "Пингвинз" занимают 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Дебютант НХЛ "Вегас" лидирует на "Западе".

Флери прощается с Питтсбургом