Друэн и Коберн получили травмы в матче с "Вашингтоном"

Сразу два хоккеиста "Тампа-Бэй" не смогли доиграть до конца матч регулярного чемпионата НХЛ против "Вашингтона" (0:4). Как сообщает пресс-служба лиги, нападающий Джонатан Друэн и защитник Брэйдон Коберн получили травмы. Первый покинул лед на четвертой минуте второго периода после столкновения с Ти.Джеем. Оши, но затем вернулся на площадку, отыграл еще несколько минут, а затем вновь отправился в раздевалку. Второй же не смог продолжить игру после силового приема Тома Уилсона на восьмой минуте того же второго периода.
Стоит отметить, что Друэн уже пропустил семь матчей в ноябре из-за травмы верхней части тела. У "Лайтнинг" в этом сезоне много травм - 77 человек/игр.
Дополнительная информация
https://www.nhl.com/ru/news/jonathan-drouin-leaves-game-for-lightning/c-285027328
Оленевод (Бильдыев)
Шамана, отвечающего за физподготовку, менять надо, похоже...
12:38
bezik
бедная Тампа. Повезло, что сейчас пауза. Может Кучеров долечится, Наместников и Пакетт тоже. Тяжко в плей-офф попатсь будет
10:49