Друэн и Коберн получили травмы в матче с "Вашингтоном"

Сразу два хоккеиста "Тампа-Бэй" не смогли доиграть до конца матч регулярного чемпионата НХЛ против "Вашингтона" (0:4). Как сообщает пресс-служба лиги, нападающий Джонатан Друэн и защитник Брэйдон Коберн получили травмы. Первый покинул лед на четвертой минуте второго периода после столкновения с Ти.Джеем. Оши, но затем вернулся на площадку, отыграл еще несколько минут, а затем вновь отправился в раздевалку. Второй же не смог продолжить игру после силового приема Тома Уилсона на восьмой минуте того же второго периода.

Стоит отметить, что Друэн уже пропустил семь матчей в ноябре из-за травмы верхней части тела. У "Лайтнинг" в этом сезоне много травм - 77 человек/игр.