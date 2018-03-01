Драфт НХЛ в 2019 году пройдет в Ванкувере

Драфт новичков НХЛ в 2019 году пройдет в Ванкувере на домашнем стадионе "Кэнакс" - "Роджерс Арене", сообщает официальный сайт лиги. Для канадского города эта церемония выбора молодых талантов станет третьей в истории. Ранее Ванкувер принимал драфт в 1990 и 2006 годах.

Церемония драфта в следующем году будет приурочена к 50-летию выступлений "Кэнакс" в НХЛ. Она пройдет в течение двух дней - 21 июня состоится первый раунд, 22 июня - остальные шесть.