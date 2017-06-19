Доун покинул "Аризону" после 21 сезона

Нападающий "Аризоны" Шейн Доун покинет клуб. "Койоты" решили не продлевать контракт с многолетним капитаном. По словам владельца "Аризоны" Эндрю Барроуэя, пора двигаться дальше и дать дорогу молодым. 40-летний Доун выступал за этот клуб с 1996 года.

– После серьезных раздумий мы решили не предлагать Шейну Доуну контракт на следующий сезон, – цитирует Барроуэя официальный сайт клуба. – Пришло время двигаться дальше и делать акцент на наших молодых и талантливых игроках, у которых большое будущее. Это было тяжелое решение, учитывая то, что сделал Шейн. Однако клубу надо двигаться дальше. От лица организации я благодарю Шейна за все, что он сделал для клуба на льду и за его пределами...