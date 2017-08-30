Нападающий Шейн Доун объявил о завершении карьеры в НХЛ. Ранее 40-летний форвард покинул "Аризону", за которую выступал с 1996 года. Клуб решил не продлевать с ним контракт. Всего в лиге на его счету 1540 матчей и 972 (402+570) очка. При этом Доун отмечал, что хотел бы продолжить выступать и искал себе новый клуб.

​– ... Это одно из самых тяжелых решений в моей жизни, – отметил Доун в прощальном письме для фанатов. – Я ухожу из НХЛ. – Моя жена, Андреа, и я молились об этом. Думаю, что время пришло. Я спокоен и благодарен за это. Мне невероятно повезло, и я очень благодарен фанатам за поддержку. Они помогали мне на протяжении всей карьеры, несмотря на любые неудачи или успехи команды…

Спасибо, что любили эту игру вместе со мной.

Спасибо за невероятную поддержку.

Спасибо за борьбу, чтобы команда осталась здесь.

Спасибо, что позволили мне считать ее своим домом.

Спасибо, что пришли сегодня поиграть со мной в хоккей.

Это было невероятно.