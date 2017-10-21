Дорсетт, Джонс и Лайне - звезды дня в НХЛ

НХЛ на своем официальном сайте назвала тройку лучших хоккеистов минувшего игрового дня. Первой звездой стал форвард "Ванкувера" Дерек Дорсетт, который в матче с "Баффало" (4:2) отметился дублем и голевой передачей.

Второй звездой признан вратарь "Сан-Хосе" Мартин Джонс, который отразил все 28 бросков по своим воротам в матче с "Нью-Джерси" (3:0). Третьей звездой назван нападающий "Виннипега" Патрик Лайне, который во встрече с "Миннесотой" (4:3) оформил дубль.