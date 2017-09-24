Дональд Трамп: "Питтсбург" проведет встречу со мной в Белом доме"

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что действующий чемпион НХЛ "Питтсбург" посетит Белый дом. По традиции чемпионы НХЛ встречаются с президентом США перед стартом следующего сезона.

– Рад сообщить, что чемпион НХЛ "Питтсбург" встретится со мной в Белом доме для проведения церемонии, – написал в своем Твиттере Трамп. – Отличная команда!

Ранее, напомним, Трамп отменил встречу с чемпионом НБА "Голден Стэйт", игроки которого критически высказывались в отношении президента и сомневались, стоит ли им встречаться с Трампом.