Дональд Трамп: "Было честью принять "Питтсбург"

Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме игроков "Питтсбурга". В прошлом сезоне "пингвины" стали обладателями Кубка Стэнли.

- "Пингвинз" - это не только первая за последние почти 20 лет команда в Национальной хоккейной лиге, которая становилась чемпионом два года подряд, вы также выигрывали кубок в трех из девяти последних сезонов, - приводит пресс-служба Трампа его слова. - Это потрясающе, потому что конкуренция жесткая. На прошлой неделе каждый из вас сделал два пожертвования по 25 тысяч долларов каждое с целью помочь восстановить Пуэрто-Рико, поддержать жертв и сотрудников экстренных служб после ужасного нападения в Лас-Вегасе. Было честью принять здесь "Питтсбург".