Дональд Фер: "Овечкин и Олимпиада? Решение за клубом"

Глава профсоюза игроков НХЛ Дональд Фер признал, что у игроков есть множество причин, чтобы хотеть выступить на Олимпийских играх. Ранее лига отказалась от участия на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.

– Слова Овечкина о том, что он уедет на Олимпиаду в любом случае? Мы сделали свою работу – говорили с Александром и его представителями. Но делали это не публично, – цитирует Sportsnet Фера. – Остается личное решение клуба, отпускать ли его на Игры.

Каждый игрок, претендующий на попадание в сборную, говорил, что хочет сыграть на Олимпиаде, – добавил глава профсоюза хоккеистов. – Хоккеисты считают Игры важными, на это есть разные причины. Далеко не последний момент – патриотизм и гордость за свою страну.

Ранее капитан "Вашингтона" Александр Овечкин заявлял, что собирается выступить на Олимпиаде вне зависимости от решения НХЛ.

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