08:59 | ХОККЕЙ — НХЛ

Дональд Фер: "Хоккеисты НХЛ хотят играть на Олимпиаде, если будет принято разумное решение"

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Руководитель профсоюза игроков НХЛ Дон Фер подвел итоги встречи с президентом МОК Томасом Бахом. Он выразил надежду, что вопрос участия хоккеистов лиги в Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане и дальше будет обсуждаться в продуктивном ключе.

– Всегда приятно встретиться, всегда полезно поговорить, когда люди, принимающие решения, находятся в прямом контакте, – приводит официальный сайт НХЛ слова Фера. – Хоккеисты хотят играть на Олимпиаде, если будет принято разумное решение. Я рассчитываю, что обмен мнениями продолжится. Посмотрим, что получится.

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