11:50 | ХОККЕЙ — НХЛ

Дон Уодделл: "Каролина" не ищет новых инвесторов"

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Президент "Каролины" Дон Уодделл опроверг информацию о возможной продаже клуба. В СМИ появилась информация, что владелец "Харрикейнз" Питер Карманос готов расстаться с клубом не меньше, чем за 400 миллионов долларов, причем существует вероятность переезда команды в Квебек.

- Слухи ходят уже год, но ситуация не поменялась, - цитирует официальный сайт НХЛ Уодделла. - Если нам поступит предложение, мы его рассмотрим, но сами не ищем новых инвесторов. Карманос - фанат хоккея и не хочет расставаться с командой.

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