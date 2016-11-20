Дон Уодделл: "Каролина" не ищет новых инвесторов"

Президент "Каролины" Дон Уодделл опроверг информацию о возможной продаже клуба. В СМИ появилась информация, что владелец "Харрикейнз" Питер Карманос готов расстаться с клубом не меньше, чем за 400 миллионов долларов, причем существует вероятность переезда команды в Квебек.

- Слухи ходят уже год, но ситуация не поменялась, - цитирует официальный сайт НХЛ Уодделла. - Если нам поступит предложение, мы его рассмотрим, но сами не ищем новых инвесторов. Карманос - фанат хоккея и не хочет расставаться с командой.