Дон Суини: "Я всегда говорил, что "Бостон" договорится с Пастрняком"

Генеральный менеджер "Бостона" Дон Суини не сомневался в том, что клуб договорится о подписании нового контракта с Давидом Пастрняком. Соглашение с форвардом рассчитано на шесть лет. За это время 21-летний чех заработает 40 миллионов долларов.

– Я всегда говорил, что мы договоримся. Это заняло какое-то время, но мы постоянно поддерживали высокий уровень коммуникации, – приводит Nhl.com/ru слова Суини. – Я знаю, что обе стороны крайне рады тому, как все в итоге закончилось.

Мы хотим видеть его прогресс в следующем сезоне. Мы понимаем, что соперники будут действовать против него уже иначе, жестче. Ему придется смириться с этой данностью и пройти через испытание, которое выпадало любому хорошему молодому хоккеисту.