Дон Суини: "Я всегда говорил, что "Бостон" договорится с Пастрняком"

Генеральный менеджер "Бостона" Дон Суини не сомневался в том, что клуб договорится о подписании нового контракта с Давидом Пастрняком. Соглашение с форвардом рассчитано на шесть лет. За это время 21-летний чех заработает 40 миллионов долларов.
– Я всегда говорил, что мы договоримся. Это заняло какое-то время, но мы постоянно поддерживали высокий уровень коммуникации, – приводит Nhl.com/ru слова Суини. – Я знаю, что обе стороны крайне рады тому, как все в итоге закончилось.
Мы хотим видеть его прогресс в следующем сезоне. Мы понимаем, что соперники будут действовать против него уже иначе, жестче. Ему придется смириться с этой данностью и пройти через испытание, которое выпадало любому хорошему молодому хоккеисту.
Дополнительная информация
https://www.nhl.com/ru/news/new-contract-means-bigger-responsibility-for-pastrnak/c-291072248