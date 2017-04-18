17:55 | ХОККЕЙ — НХЛ

Дон Черри: "Возможно, Радулов - лучший игрок в НХЛ"

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Известный хоккейный эксперт Дон Черри считает, что российский нападающий "Монреаля" Александр Радулов является одним из лучших игроков НХЛ в этом сезоне. 30-летний россиянин в регулярном чемпионате сыграл в 76 матчах и набрал 54 (18+36) очка, а также набрал 5 (2+3) очков в 3 играх плей-офф.

- Этот парень – герой, - цитирует Sportsnet Черри. - Радулов приезжает на игру в костюме – очень красиво выглядит. Скорее всего, это лучший переход прошлого межсезонья. Он играет просто невероятно и является сейчас лучшим игроком "Монреаля". Возможно, он даже лучший игрок в НХЛ.

Радулов снова в ударе, Малкин и Тарасенко в шаге от второго раунда

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КОММЕНТАРИИ (5)
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🚀 Русские нагнут весь ми

- Радулов приезжает на игру в костюме – очень красиво выглядит. ============================================================================================================= Убило)) Надеюсь, не в клоунском наряде сутенера а-ля Черри, раз тот ему завидует?))

18:32

ravilius777

Рад за Раду, красавчег, такой бойцовский бы характер Малкину, был бы лучшим в мире

18:18

Якут Хан

Дон Пидро с канасскими медведями учмякается в хлам, а потом то гонит, то ласкает россиян))) печник блин

18:18

Kirillyurrich

завтра будет одним из худших

18:14

za_yatc

У этого Дона от любви до ненависти...

18:13

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