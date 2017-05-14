Дон Черри: "Овечкин - конь. Он может играть по 30 минут в матче"

Канадский телеведущий и эксперт Дон Черри в программе Coachs Corner заявил, что капитан "Вашингтона" Александр Овечкин должен получать больше игрового времени. По его словам, российский форвард способен приносить своей команде пользу, если ему дать свободу. Напомним, что столичный клуб уступил "Питтсбургу" в 1/4 финала Кубка Стэнли (3-4).

– Во-первых, покажем фото его ноги, у него были повреждения в том числе после хита Кадри, – сказал Черри. – Это был чистый прием. Овечкин никогда не играл хорошо за сборную. И из бомбардира с 60 голами его превратили в бомбардира с 30 голами. Посмотрите на него на раскатке перед матчем. Он словно дикий конь. Он весь в движении. Это его стиль игры.

Если бы я был его тренером, то я бы выпускал его на 30 минут в матче. Овечкин должен играть, это конь. А его выпускают на 15 минут. Его заставляют отрабатывать в защите. Хотят, чтобы Ови хорошо играл и в чужой зоне, и в своей. Теперь он отрабатывает в защите. Но это можно научить делать любого. Дайте ему свободу.

У меня играл Терри О'Райлли. Я ему говорил: "Не думай ни о чем, просто играй". И он набирал больше всех очков в нашей команде. Такой игрок должен быть в команде. И я знаю, что владелец "Вашингтона" смотрит Coachs Corner. Если вы дадите Овечкину играть 25 минут, гарантирую, что он будет забивать, как раньше.