Дон Черри: "Непопадание Малкина в "топ-100" игроков НХЛ разозлило "Питтсбург"

Канадский телеведущий и эксперт Дон Черри выразил мнение, что российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин несправедливо не был включен в список ста лучших хоккеистов в истории НХЛ. По его словам, данный факт разозлил "Пингвинз".

- Я должен снять камень с души, - приводит Sportsnet.ca слова Черри. - Мне непонятно, чем занимается эта комиссия. Единственное, что могу сказать вам по этому поводу: "Это действительно разозлило "Питтсбург".

Напомним, что сегодня "Питтсбург" в шестом матче финальной серии плей-офф НХЛ одержал победу над "Нэшвиллом" (2:0, 4-2), завоевав Кубок Стэнли. Этот трофей стал пятым в истории клуба и третьим за последние девять лет.