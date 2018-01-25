Дон Черри: "Недоволен тем, что европейцы играют в канадских лигах"

Известный эксперт Дон Черри считает, что европейские хоккеисты не должны выступать в юниорских канадских лигах. Напомним, что сейчас в юниорских чемпионатах Северной Америки выступают лидеры предстоящего драфта НХЛ-2018 Андрей Свечников и Филип Задина.
– Честно говоря, я недоволен большим количеством европейских игроков в канадских лигах, – цитирует CBC Черри. – Но я должен сказать: "Да, мы прекрасная страна и всех примем у нас". Вы сами посмотрите, что происходит? Сколько канадских детей не играет. Я уже давно говорил, что мы должны стать задиристей, агрессивней в этом вопросе. А вы подходите ко мне и спрашиваете: "Верю ли я в европейских игроков в лиге?" Нет, я не буду этого делать.
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spetrov
С точки зрения канадца говорит правильно. Какие вопросы могут быть. Другое дело, как говорил К.Маркс, "капитал национальности не имеет". Надо же, и здесь работает.
23:49
Упёртый русский
И я так же считаю, тут мы с Вишней сошлись. И вообще, канадцы должны играть для канадцев, шведы - для шведов, финны - для финнов, чехи - для чехов, а россияне - для россиян...
23:25