Дон Черри: "Недоволен тем, что европейцы играют в канадских лигах"

Известный эксперт Дон Черри считает, что европейские хоккеисты не должны выступать в юниорских канадских лигах. Напомним, что сейчас в юниорских чемпионатах Северной Америки выступают лидеры предстоящего драфта НХЛ-2018 Андрей Свечников и Филип Задина.

– Честно говоря, я недоволен большим количеством европейских игроков в канадских лигах, – цитирует CBC Черри. – Но я должен сказать: "Да, мы прекрасная страна и всех примем у нас". Вы сами посмотрите, что происходит? Сколько канадских детей не играет. Я уже давно говорил, что мы должны стать задиристей, агрессивней в этом вопросе. А вы подходите ко мне и спрашиваете: "Верю ли я в европейских игроков в лиге?" Нет, я не буду этого делать.