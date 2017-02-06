11:39 | ХОККЕЙ — НХЛ

Дон Черри: "Кто будет смотреть хоккей на Олимпиаде в три часа ночи?"

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Известный канадский эксперт Дон Черри скептически оценил идею участия игроков НХЛ в Олимпиаде-2018. По его мнению, для лиги это невыгодно из-за перегруженности календаря и рисков для игроков получить травму. НХЛ-овцы регулярно участвуют в Олимпийских играх с 1998 года.

- Это так нелепо, - цитирует sportsnet.ca Черри. - Все игроки хотят поехать на Олимпиаду. Но что насчет владельцев, тренеров, генеральных менеджеров? Когда я работал в OHL в "Миссиссаге", у нас был Пэт Джарретт, первый номер драфта лиги. В первый игре он вышел и сделал четыре передачи. А потом поехал на чемпионат до 18 лет, сломал лодыжку, и на этом все закончилось. Я понимаю, когда игроки говорят, что хотят поехать. Но что насчет владельцев?

Две недели выпадают из календаря. Игроки и так загружены, возрастает риск получить еще больше травм. Нелепо руководителям команд говорить, что они в этом заинтересованы. Игрокам нечего терять, они герои, запоминаются их голы и все такое. Владельцы же теряют две недели, рискуют потерять игроков.

Думаю, игроки поедут. НХЛ будет упорствовать до последнего, но все же договорится. Но игры будут в три часа ночи. Кто будет это смотреть?

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