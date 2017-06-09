Дон Черри: "Кросби страхует защитников, а без этого не выиграть"

Канадский телеведущий и эксперт Дон Черри высоко оценил игру капитана "Питтсбурга" Сидни Кросби в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли с "Нэшвиллом" (6:0, 3-2). По его словам, форвард поступает правильно, не обращая внимания на провокации соперника.

- Кросби не обращает внимания на соперника, когда его бьют или пытаются вывести из себя. Это правильное поведение, - приводит Sportsnet.ca слова Черри. - Пусть бьют, но не нужно даже смотреть на оппонента. В этом случае не будешь зацикливаться на этом.

Я уверен, что Кросби - лучший в мире, потому что он не только атакует, но и страхует защитников, когда они идут вперед. Если этого не делать, то игроки обороны не пересекут синюю линию. В этом случае вам не выиграть.