Дон Черри: "Емелин - редкостный урод"

Известный канадский эксперт Дон Черри в резкой форме отозвался о защитнике "Монреаля" Алексее Емелине, совершившем жесткий силовой прием против Джо Колборна из "Колорадо". Россиянин жестко встретил соперника у борта при счете 10:1, тот перевернулся через голову, а Емелин после этого атаковал Джерома Игинлу и развязал драку.

- Нужно внимательно смотреть, кто на льду, - сказал Дон Черри в эфире передачи NHL Coach's Corner. - Если на льду такой урод, как Емелин, даже если счет крупный, никогда не ожидаешь такого удара.

Потом Емелин не проявил никакого уважения к Игинле, толкнул его, но при этом не скинул перчаток. Емелин – редкостный урод. Такие удары не наносят при счете 10:1. Всегда будьте внимательны, когда на льду есть такая скотина.