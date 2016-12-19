17:50 | ХОККЕЙ — НХЛ

Дон Черри: "Емелин - редкостный урод"

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Известный канадский эксперт Дон Черри в резкой форме отозвался о защитнике "Монреаля" Алексее Емелине, совершившем жесткий силовой прием против Джо Колборна из "Колорадо". Россиянин жестко встретил соперника у борта при счете 10:1, тот перевернулся через голову, а Емелин после этого атаковал Джерома Игинлу и развязал драку.

- Нужно внимательно смотреть, кто на льду, - сказал Дон Черри в эфире передачи NHL Coach's Corner. - Если на льду такой урод, как Емелин, даже если счет крупный, никогда не ожидаешь такого удара.

Потом Емелин не проявил никакого уважения к Игинле, толкнул его, но при этом не скинул перчаток. Емелин – редкостный урод. Такие удары не наносят при счете 10:1. Всегда будьте внимательны, когда на льду есть такая скотина.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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совва

из его уст это комплимент)

18:39

shpasic

надо посоветовать Дону Черри проверить на всякий случай анализы Емелина, а то мало ли что.

18:37

outz

Ну так... вперёд, ломайте его, если он вам не нравится! Если силёнок хватит, ха-ха :) Саня Свитов смог. А Игинла не смог, вот и весь сказ!

18:31

zeromanj

Ахахахааа)) да ладно, Дон, ты сам пентюх порядочный)

18:20

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