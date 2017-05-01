Доминик Фурх: "Сперва были мысли об НХЛ, но я решил: только "Авангард"

Вратарь "Авангарда" Доминик Фурх подчеркнул, что комфортно чувствует себя в клубе, поэтому и принял решение подписать новый двухлетний контракт. Фурх присоединился к "Авангарду" в 2015 году и за два сезона провел в общей сложности 102 мата в регулярном чемпионате и 23 - в плей-офф.

- У нас в команде три хороших вратаря, Мразек имеет опыт выступления в НХЛ, так что очень непросто сказать, кто будет первым номером, - цитирует официальный сайт "Авангарда" Фурха. - Для нас, голкиперов, это непростая ситуация, зато для сборной это очень здорово, ведь конкуренция всегда идет на пользу качеству игры.

- Вам вообще удалось отдохнуть по окончании сезона КХЛ?

- Я вообще не отдыхал. Сразу после сезона я улетел в расположение сборной и вместе с командой проходил сборы, участвовал в выставочных матчах и турнирах. Тем не менее, чувствую себя отлично - как физически, так и психологически. Отдохнуть успею после чемпионата мира, слетаем куда-нибудь.

- После второго сезона в Омске какие варианты продолжения карьеры вы обдумывали?

- Прежде всего, были мысли об НХЛ. Я размышлял, какой вариант будет для меня наилучшим, и пришел к выводу: только "Авангард"! В Омске мастеровитая команда, которая всегда ставит перед собой серьезные задачи. К тому же, мне очень нравится город и люди, болельщики команды сразу приняли меня, я почувствовал себя своим, и мне хочется радовать их в каждой игре. Именно поэтому я подписал новый двухлетний контракт с "Авангардом".