09:02 | Хоккей — НХЛ

Доми и Экблад подрались во время матча "Монреаля" с "Флоридой". Видео

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Форвард "Монреаля" Макс Доми и защитник "Флориды" Аарон Экблад вступили в драку во время предсезонного матча. Игра завершилась победой "Флориды" - 5:2.

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Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/hockey/nhl/

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