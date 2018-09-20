Нападающий "Монреаля" Макс Доми дисквалифицирован на оставшиеся предсезонные матчи, информирует официальный сайт НХЛ.

Форвард в предсезонном матче с "Флоридой" подрался с защитником Аароном Экбладом. Стычка случилась в начале третьего периода после попытки Экблада отобрать шайбу у Доми. Последний, несмотря на явное нежелание Экблада вступать в потасовку, решил разобраться с обидчиком кулаками и нанес ему несколько ударов по лицу.

Экблад в итоге был в крови, а Доми – удален и отправлен в раздевалку.