Дольше "Вашингтона" Кубка Стэнли ждал только "Лос-Анджелес"

"Вашингтон" завершил 43-й сезон в НХЛ первой в истории клуба победой в Кубке Стэнли. "Столичные" стали 21-м обладателем трофея за 100-летнюю истории лиги (сам Кубок разыгрывается дольше, но энхаэловцы вступили в борьбу за него в 1918 году). Дольше дебютной победы ждал только "Лос-Анджелес", впервые получивший титул по итогам 44-го сезона.
Напомним, "Вашингтон" победил "Вегас" в финале Кубка Стэнли со счетом 4-1 в серии. (Кирилл БУРДАКОВ)
Как долго клубы НХЛ шли к первому Кубку Стэнли
|
Команда Первый трофей Сезон Финал Всего побед
|
Торонто 1918 1-й 1-й 13
|
Оттава 1920 3-й 2-й 4
|
Монреаль* 1924 7-й 2-й 23
|
Монреаль Марунз 1926 2-й 1-й 2
|
Рейнджерс 1928 2-й 1-й 4
|
Бостон 1929 5-й 2-й 6
|
Чикаго 1934 8-й 2-й 6
|
Детройт 1936 10-й 2-й 11
|
Филадельфия 1974 7-й 1-й 2
|
Айлендерс 1980 8-й 1-й 4
|
Эдмонтон 1984 5-й 2-й 5
|
Калгари 1989 17-й** 2-й 1
|
Питтсбург 1991 24-й 1-й 5
|
Нью-Джерси 1995 21-й*** 1-й 3
|
Колорадо 1996 17-й**** 1-й 2
|
Даллас 1999 32-й***** 3-й 1
|
Тампа-Бэй 2004 12-й 1-й 1
|
Каролина 2006 26-й****** 2-й 1
|
Анахайм 2007 14-й 2-й 1
|
Лос-Анджелес 2012 44-й 2-й 2
|
Вашингтон 2018 43-й 2-й 1
* Первый Кубок Стэнли "Монреаль" выиграл в 1916 году, однако НХЛ тогда не существовало.
** Включая сезоны, проведенные в Атланте.
*** Включая сезоны, проведенные в "Канзас-Сити" и "Колорадо".
**** Включая сезоны, проведенные в Квебеке.
***** Включая сезоны, проведенные в Миннесоте.
****** Включая сезоны, проведенные в Хартфорде.