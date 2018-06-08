13:23 | Хоккей — НХЛ

Дольше "Вашингтона" Кубка Стэнли ждал только "Лос-Анджелес"

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"Вашингтон" завершил 43-й сезон в НХЛ первой в истории клуба победой в Кубке Стэнли. "Столичные" стали 21-м обладателем трофея за 100-летнюю истории лиги (сам Кубок разыгрывается дольше, но энхаэловцы вступили в борьбу за него в 1918 году). Дольше дебютной победы ждал только "Лос-Анджелес"​, впервые получивший титул по итогам 44-го сезона.

Напомним, "Вашингтон" победил "Вегас" в финале Кубка Стэнли со счетом 4-1 в серии. (Кирилл БУРДАКОВ)

Как долго клубы НХЛ шли к первому Кубку Стэнли

Команда                  Первый трофей          Сезон           Финал       Всего побед

Торонто                   1918                             1-й                1-й                13

Оттава                     1920                              3-й                2-й                4

Монреаль*               1924                              7-й                2-й                23

Монреаль Марунз     1926                              2-й                1-й                2

Рейнджерс              1928                               2-й                1-й                4

Бостон                     1929                               5-й                2-й                6

Чикаго                     1934                               8-й                2-й                6

Детройт                   1936                              10-й               2-й                11

Филадельфия          1974                                7-й               1-й                 2

Айлендерс              1980                                 8-й               1-й                 4

Эдмонтон                1984                                 5-й                2-й                5

Калгари                   1989                               17-й**             2-й                 1

Питтсбург                 1991                               24-й               1-й                 5

Нью-Джерси             1995                               21-й***             1-й               3

Колорадо                  1996                               17-й****           1-й                2

Даллас                     1999                               32-й*****          3-й                 1

Тампа-Бэй                2004                                12-й               1-й                 1

Каролина                  2006                               26-й******         2-й                1

Анахайм                   2007                                 14-й               2-й                1

Лос-Анджелес          2012                                 44-й              2-й                 2

Вашингтон               2018                                  43-й              2-й                 1

* Первый Кубок Стэнли "Монреаль" выиграл в 1916 году, однако НХЛ тогда не существовало.

** Включая сезоны, проведенные в Атланте.

*** Включая сезоны, проведенные в "Канзас-Сити" и "Колорадо".

**** Включая сезоны, проведенные в Квебеке.

***** Включая сезоны, проведенные в Миннесоте.

****** Включая сезоны, проведенные в Хартфорде.

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