Дольше "Вашингтона" Кубка Стэнли ждал только "Лос-Анджелес"

"Вашингтон" завершил 43-й сезон в НХЛ первой в истории клуба победой в Кубке Стэнли. "Столичные" стали 21-м обладателем трофея за 100-летнюю истории лиги (сам Кубок разыгрывается дольше, но энхаэловцы вступили в борьбу за него в 1918 году). Дольше дебютной победы ждал только "Лос-Анджелес"​, впервые получивший титул по итогам 44-го сезона.

Напомним, "Вашингтон" победил "Вегас" в финале Кубка Стэнли со счетом 4-1 в серии. (Кирилл БУРДАКОВ)

Как долго клубы НХЛ шли к первому Кубку Стэнли

Команда Первый трофей Сезон Финал Всего побед Торонто 1918 1-й 1-й 13 Оттава 1920 3-й 2-й 4 Монреаль* 1924 7-й 2-й 23 Монреаль Марунз 1926 2-й 1-й 2 Рейнджерс 1928 2-й 1-й 4 Бостон 1929 5-й 2-й 6 Чикаго 1934 8-й 2-й 6 Детройт 1936 10-й 2-й 11 Филадельфия 1974 7-й 1-й 2 Айлендерс 1980 8-й 1-й 4 Эдмонтон 1984 5-й 2-й 5 Калгари 1989 17-й** 2-й 1 Питтсбург 1991 24-й 1-й 5 Нью-Джерси 1995 21-й*** 1-й 3 Колорадо 1996 17-й**** 1-й 2 Даллас 1999 32-й***** 3-й 1 Тампа-Бэй 2004 12-й 1-й 1 Каролина 2006 26-й****** 2-й 1 Анахайм 2007 14-й 2-й 1 Лос-Анджелес 2012 44-й 2-й 2 Вашингтон 2018 43-й 2-й 1

* Первый Кубок Стэнли "Монреаль" выиграл в 1916 году, однако НХЛ тогда не существовало.

** Включая сезоны, проведенные в Атланте.

*** Включая сезоны, проведенные в "Канзас-Сити" и "Колорадо".

**** Включая сезоны, проведенные в Квебеке.

***** Включая сезоны, проведенные в Миннесоте.

****** Включая сезоны, проведенные в Хартфорде.