Догонит ли Кучеров Лемье?

В ночь с понедельника на вторник российский форвард "Тампы" Никита Кучеров сделал дубль в игре против "Детройта" (3:2). Он стал четвертым хоккеистом НХЛ за последние 30 лет, кто забивал голы в шести стартовых матчах своей команды в чемпионате. А серия знаменитого Марио Лемье длилась в два раза дольше и составила 12 встреч.
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Michelangelo.ru
Про Малкина вспомнили, надо же
20:32
Не брат
Вы за одним столом бухаете, что ли? Или это всё чмокины реинкарнации?
20:19
Бней Иегуда
Как можно ноунейма сравнивать с Великим?)) Пусть выиграет для начала что-нибудь приличное, на уровне клуба или сборной.)
20:00
Bossonn
Если только в росте)))
19:56
LemieuxMario
смешно))) где кучер и где лемье)))
19:43