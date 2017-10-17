19:30 | Хоккей — НХЛ

Догонит ли Кучеров Лемье?

Серия Никиты Кучерова в сравнении с великими. Фото "СЭ"
Серия Никиты Кучерова в сравнении с великими. Фото "СЭ"
5

В ночь с понедельника на вторник российский форвард "Тампы" Никита Кучеров сделал дубль в игре против "Детройта" (3:2). Он стал четвертым хоккеистом НХЛ за последние 30 лет, кто забивал голы в шести стартовых матчах своей команды в чемпионате. А серия знаменитого Марио Лемье длилась в два раза дольше и составила 12 встреч.

 

5
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

Michelangelo.ru

Про Малкина вспомнили, надо же

20:32

Не брат

Вы за одним столом бухаете, что ли? Или это всё чмокины реинкарнации?

20:19

Бней Иегуда

Как можно ноунейма сравнивать с Великим?)) Пусть выиграет для начала что-нибудь приличное, на уровне клуба или сборной.)

20:00

Bossonn

Если только в росте)))

19:56

LemieuxMario

смешно))) где кучер и где лемье)))

19:43