Дочь Сергея Гимаева: "Надеюсь, папа через мои глаза видит, как его любимые мальчишки Овечкин, Кузнецов и Орлов сражаются на Кубок Стэнли"

Дочь комментатора Сергея Гимаева Анастасия Матусевич рассказала, что отец всегда переживал за "Вашингтон". После четырех матчей финала Кубка Стэнли "Кэпиталз" ведут в серии против "Вегаса" со счетом 3-1.

- Он этого очень ждал и надеюсь, что через мои глаза он видит, как его любимые мальчишки Саша Овечкин, Женя Кузнецов и Дима Орлов сражаются за Кубок Стэнли, - приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ слова Матусевич. - Он за них очень болел и во всех верил. У Димы был сложный период, когда его часто отправляли в АХЛ, была травма. Трудно ему приходилось. Но папа его всегда поддерживал и убеждал терпеть. Кстати, после той встречи у Орлова карьера пошла резко вверх. Он их просто обожал, Кузю тоже. Говорил про него, что это самый веселый парень, которого он только встречал, и, конечно, суперталантливый.

Напомним, Сергей Гимаев умер в марте 2017 года от сердечного приступа.

Пятая игра финала НХЛ пройдет 8 июня в Лас-Вегасе.