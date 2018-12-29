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Доброе утро от Панарина. Фото

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Российский нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин поделился новой фотографией в своем Инстаграме. На ней хоккеист позирует, стоя в халате.

- Доброе утро, - написал Панарин под постом.

Напомним, что форвард отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Торонто", установив окончательный счет встречи - 2:4. Для россиянина это 12-я шайба в этом сезоне и 100-я в карьере в североамериканской лиге.

Ранее сообщалось, что агент нападающего Дэн Мильштейн сообщил, что намерен переговорить с россиянином по поводу его будущего во время паузы в чемпионате на Матч звезд, который пройдет 26 января в Сан-Хосе.

В текущем сезоне форвард провел 36 матчей, забросил 12 шайб и отдал 29 результативных передач, заработав 41 (12+29) очков.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Доброе утро 🥴 Good morning

Публикация от Артемий Панарин (@artemiypanarin) 29 Дек 2018 в 7:33 PST

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