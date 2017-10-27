Доан станет сотрудником НХЛ

Шейн Доун, проведший 21 сезон в НХЛ, станет сотрудником департамента хоккейных операций лиги, сообщает официальный сайт НХЛ. Об этом лига объявила в четверг.

Доун будет работать со старшим исполнительным вице-президентом хоккейных операций Колином Кэмпбеллом. Он будет тесно сотрудничать с руководством клубов и комитетом НХЛ по проведению соревнований.

- Мы счастливы приветствовать Шейна, его опыт и глубокие знания игры помогут работе офиса лиги, - отметил Кэмпбелл. - Мы с радостью воспользуемся его игровым опытом.

Доун, игравший в НХЛ с сезона-1995/96 по сезон-2016/17, объявил о завершении карьеры 30 августа. Все это время он провел в клубе "Виннипег"/"Аризона".