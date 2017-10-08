До результата Буре Овечкину остался всего один хет-трик

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин в 19-й раз в карьере забросил в матче регулярного чемпионата НХЛ более двух шайб. До повторения российского рекорда лиги, который принадлежит Павлу Буре, форварду осталось отметиться всего одним хет-триком. Рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки. Канадец отмечался в регулярке тремя и более шайбами 50 раз. (Кирилл БУРДАКОВ)

Россияне, сделавшие 10 и более хет-триков в НХЛ