До результата Буре Овечкину остался всего один хет-трик

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин в 19-й раз в карьере забросил в матче регулярного чемпионата НХЛ более двух шайб. До повторения российского рекорда лиги, который принадлежит Павлу Буре, форварду осталось отметиться всего одним хет-триком. Рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки. Канадец отмечался в регулярке тремя и более шайбами 50 раз. (Кирилл БУРДАКОВ)
Россияне, сделавшие 10 и более хет-триков в НХЛ
|
Игрок
|
Клуб
|
Число хет-триков
|
Павел БУРЕ
|
Ванкувер (9), Флорида (10), Рейнджерс (1)
|
20
|
Александр ОВЕЧКИН
|
Вашингтон (19)
|
19
|
Александр МОГИЛЬНЫЙ
|
Баффало (10), Ванкувер (4), Нью-Джерси (1), Торонто (2)
|
17
|
Илья КОВАЛЬЧУК
|
Атланта (11), Нью-Джерси (2)
|
13
|
Алексей КОВАЛЕВ
|
Рейнджерс (2), Питтсбург (8), Оттава (2)
|
12
|
Евгений МАЛКИН
|
Питтсбург (11)
|
11
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