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11:14 | Хоккей — НХЛ

До результата Буре Овечкину остался всего один хет-трик


Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин в 19-й раз в карьере забросил в матче регулярного чемпионата НХЛ более двух шайб. До повторения российского рекорда лиги, который принадлежит Павлу Буре, форварду осталось отметиться всего одним хет-триком. Рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки. Канадец отмечался в регулярке тремя и более шайбами 50 раз. (Кирилл БУРДАКОВ)

Россияне, сделавшие 10 и более хет-триков в НХЛ

Игрок

Клуб

Число хет-триков

Павел БУРЕ

Ванкувер (9), Флорида (10), Рейнджерс (1)

20

Александр ОВЕЧКИН

Вашингтон (19)

19

Александр МОГИЛЬНЫЙ

Баффало (10), Ванкувер (4), Нью-Джерси (1), Торонто (2)

17

Илья КОВАЛЬЧУК

Атланта (11), Нью-Джерси (2)

13

Алексей КОВАЛЕВ

Рейнджерс (2), Питтсбург (8), Оттава (2)

12

Евгений МАЛКИН

Питтсбург (11)

11
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Материалы других СМИ
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