Дмитрий Юшкевич: "Панарин найдет себя в любой команде"

Олимпийский чемпион, экс-защитник "Филадельфии", "Торонто" и "Лос-Анджелеса" Дмитрий Юшкевич прокомментировал обмен нападающего Артемия Панарина в "Коламбус". 25-летний россиянин провел в "Блэкхокс" два сезона, за которые набрал 151 (61+90) очко в 162 встречах.

– Артемий – прирожденный голеадор из категории игроков, которые могут найти себя и принести пользу в любой команде, – отметил Юшкевич. – Вопроса, найдет ли он себя в "Коламбусе", не стоит. В каком бы стиле ни играет команда, шайбы все равно нужно забрасывать. Такие игроки, как Кейн, Панарин, Никита Гусев, всегда в большой цене независимо от команды. Другой вопрос – какие партнеры будут у Панарина в "Джэкетс". Артемий и Кейн друг друга и улучшали, и дополняли.

– После ухода Саада из правых крайних у "Джэкетс" остались Кэм Аткинсон и Оливер Бьоркстранд.

– Знаю Артемия, и он из тех людей, которые смотрят широко открытыми глазами на любые испытания. Ему предстоит вывести свою игру на другой уровень и доказать, что ему все по плечу. (Евгений БЕЛОУСОВ)

"Чикаго" подтвердил обмен Панарина в "Коламбус"