Дмитрий Яшкин: "Надо больше бросать - и голы придут"

Нападающий "Сент-Луиса" Дмитрий Яшкин после поражения от "Айлендерс" (2:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ отметил, что его команду подвела реализация. Также чешский хоккеист подчеркнул, что доволен своим игровым временем в текущем сезоне. Яшкин принял участие в 25 матчах, набрал 6 (1+5) очков.

- Игралось хорошо, матч был равный, - сказал Яшкин в интервью пресс-службе НХЛ. - У нас тоже были моменты, должны были забивать. У нас было много быстрых атак, много шансов.

- Почему не получается играть на выезде так же, как дома?

- Сложный вопрос. Если бы мы знали, поменяли бы это. Дома, наверное, просто удобнее.

- Чувствуете доверие тренера в этом сезоне?

- Я доволен, играю достаточно. Ничего плохого не могу сказать. Надо больше бросать, голы и очки придут.