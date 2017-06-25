Дмитрий Саморуков: "Столько эмоций, аж ноги дрожат до сих пор"

Защитник Дмитрий Саморуков, выбранный "Эдмонтоном" под общим 84-м номером на драфте НХЛ-2017, отметил, что ему очень нравится Коннор Макдэвид​. По его словам, в Канаде все по-лругому.



– Столько эмоций, аж ноги дрожат до сих пор. Очень рад, что я здесь. До драфта контакты были с большинством команд, не могу сказать, что очень много общались с "Эдмонтоном", – цитирует Саморукова русскоязычная версия официального сайт НХЛ. – Даже не знал, какая команда меня выберет.



Что знаю о городе и о команде? Макдэвид у них нравится. Лучше узнаю, когда буду играть там. Я приехал в Канаду, зная 15 слов, выучил английский за шесть месяцев, теперь могу чуть-чуть понимать. Здесь другой хоккей, другое все.

Месяц-два ушло на адаптацию, сейчас все лучше и лучше. Хочу пробиться на кэмпы, проявить себя, потом попасть в НХЛ, если нет – вернуться в "Гелф" и провести лучший сезон. Хочу идти только выше и выше.