Дмитрий Саморуков: "На бургеры в "Эдмонтоне" пока не посадили"

Защитник клуба юниорской лиги Онтарио "Гелф Сторм" Дмитрий Саморуков, подписавший контракт с "Эдмонтоном" не сомневается, что у него есть возможность пробиться в главную команду. По словам россиянина, сейчас необходимо проявить себя, чтобы получить приглашение на тренировки с "Ойлерз".

– После летнего лагеря я месяц тренировался в Эдмонтоне и поддерживал связь с агентом, – начал Саморуков. – На днях он приехал, я подписал контракт, а потом сразу уехал на турнир.

– Как генеральный менеджер Питер Чиарелли обрисовал ваши перспективы?

– Если подписывают, значит, перспективы есть. Он поприветствовал меня в системе, и сказал, что очень рассчитывает на меня в будущем. В этом лагере надо проявить себя, показать свой лучший хоккей и заработать приглашение в основной тренинг кемп, а если не получится, буду выступать в юниорской лиге. Прибавлю в весе, и в следующем сезоне буду пытаться пробиться в состав "Ойлерз".

– Обилие россиян (Зият Пайгин и Кирилл Максимов) в команде новичков "Эдмонтона" помогло быстро адаптироваться?

– Когда столько русских в команде, всегда быстрее привыкаешь. Можно пообщаться спокойно, ведь только наши тебя полностью понимают. Зият здесь с весны, и многое рассказал. Здесь же все по-другому – новая арена с современными технологиями. Диетолог мне выписал специальное питание, чтобы я еще лучше развивался.

– Посадили вас на бургеры?

– Пока нет (улыбается). Недавно слышал, как молодому защитнику, весившему 70 килограммов, в его клубе НХЛ сказали пять месяцев питаться только в "Макдональдсе". Мне расписали нормальную диету, расписали, что и когда надо есть.

– В чем, кроме веса, вам сказали прибавлять?

– Понимаю, что нужно работать над физикой, чтобы лучше биться у бортов и в углах, и в единоборствах в целом. Но и нельзя останавливаться – надо работать над катанием, бросками и другими компонентами.

– Как в команде новичков ощущается конкуренция?

– Тренеры просят нас играть в свой хоккей и ничего не придумывать. Никто не грызется и не собачится. Все понимают, что сейчас главное – оставаться командой. Парни помогают во всех микромоментах. Каждый хочет показать лучшую игру, поэтому конкуренция только с самим собой. (Евгений БЕЛОУСОВ)