Дмитрий Орлов: "Возможно, я показываю лучший хоккей в карьере"

Защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов отметил, что прибавил во всех элементах игры. В 22-х матчах плей-офф этого сезона он набрал 8 (2+6) очков, сделал 15 перехватов и заработал 2 удаления.

- Лучший хоккей в карьере? Возможно. Я стараюсь играть так же, как раньше. Если есть шанс, стараюсь подключаться вперед. Это важный элемент нашей игры. Когда третий или четвертый игроки соперника идут вперед, надо стараться перехватывать шайбу и сразу же создавать преимущество. Форварды всегда ждут нас впереди, это помогает нашей атаке.

Наверное, добавил везде по чуть-чуть. Когда у тебя есть уверенность, то все воспринимается по-другому: и твои действия на льду, и принимаемые решения.