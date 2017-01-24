Дмитрий Орлов: "Вашингтону" стало больше везти"

Российский игрок "Вашингтона" Дмитрий Орлов, который стал автором двух голов в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Каролиной" (6:1), подчеркнул, что всегда приятного забивать. При этом он отметил, что защитник в первую очередь должен думать об обороне своих ворот.

- "Каролина" обладает хорошим составом, но наша задача состояла в том, чтобы не терять шайбу и играть быстро, - приводит пресс-служба "столичных" слова Орлова. - Холтби был очень надежен, а мы проделали хорошую работу. На этом все.

"Вашингтон" стал лучше реализовывать большинство, но я не вижу особых изменений, если сравнивать с тем, что было в начале сезона. Может быть, "Кэпиталз" стало больше везти.

Приятно забивать, но в первую очередь защитники думают об обороне собственных ворот. Тренеры постоянно говорят нам об этом. Мы стараемся не допускать ошибок и не оказываться в неправильной позиции. Лучше сыграть проще, надежнее, чем идти на риск.