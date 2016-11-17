Дмитрий Орлов: "Вашингтон" забросил свои шайбы в матче с "Питтсбургом"

Защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов уверен, что команда одержала заслуженную победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Питтсбургом" (7:1). По словам россиянина, в этой встрече "Кэпиталз" сопутствовала удача, которой не хватало в предыдущих играх.

- Думаю, что "Вашингтон" забросил свои шайбы, чего не было в предыдущих матчах, - приводит пресс-служба НХЛ слова Орлова. - И с "Каролиной", и с "Коламбусом" мы создавали моменты, но не могли забить. Сегодня нам повезло больше: пошла игра, пошли голы.

"Питтсбруг" посыпался, расстроился, поэтому мы продолжали руководить игрой. Наращивали темп, старались минимизировать ошибки, не терять шайбу и играть в их зоне. Также нам наконец-то удалось забить в большинстве, тем более, что "Пингвинз" - хорошая команда. Мы знали, готовились. "Вашингтон" играл второй день подряд, но все для нас сложилось хорошо.