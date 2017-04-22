Дмитрий Орлов: "Вашингтон" проводил каждую смену как последнюю"

Защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов после победы над "Торонто" в пятом матче первого раунда Кубка Стэнли (2:1 ОТ) отметил самоотдачу, с которой команда провела поединок. "Кэпиталз" повел в серии (3-2), следующая игра пройдет на льду "Мэйпл Ливз".

- Главное - мы выиграли и повели в серии 3-2, - сказал Орлов в интервью пресс-службе русскоязычной версии сайта НХЛ. - Была очень важная игра для обеих команд. Мы хорошо начали матч. Были моменты, нужно было забивать. В первом периоде, в третьем... Во втором нас немного переиграли. Но мы старались не обращать внимания и выходить каждую смену как последнюю. Да, сегодня опять получился овертайм. Хорошо, что так получилось: хороший был форчек, Юханссон отдал Кузе (Кузнецову. - Прим. "СЭ"), Кузя - Уильямсу, тот решил эпизод. Это был супермомент, суперэмоции для нас. Будем готовиться к следующей игре.

- Как происходит подготовка к матчу? Вы уже знаете друг друга, меняется что-то или нет?

- Несильно многое меняем. Да, что-то другая команда пытается изменить в зоне атаки или средней зоне, мы смотрим на это. А так все примерно одинаково. Тут, я думаю, кто больше хочет, тот и выиграет серию.