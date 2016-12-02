Дмитрий Орлов: "Вашингтон" проиграл из-за моих ошибок"

Российский защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов после поражения от "Айлендерс" (0:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ раскритиковал свою игру в этой встрече. По мнению хоккеиста, он допустил несколько грубых ошибок, которые привели к поражению.

– Мы проиграли из-за двух моих ошибок, – цитирует хоккеиста Washington Post. – Я пытался меньше создавать проблем, старался играть разнообразней. Если я вижу, что могу как-то изменить игру, то я следую этому плану, но в этот раз не получилось, что стоило нам пропущенных голов. Мне нужно лучше видеть площадку, чтобы впредь не допускать таких ошибок.

В текущем сезоне Орлов сыграл в 22 матчах регулярного чемпионата и набрал 7 (1+6) очков.