Уличная атлетика при поддержке Datsun
11:10 | Хоккей — НХЛ

Дмитрий Орлов: "Вашингтон" потерял хороших игроков"


Российский защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов выразил надежду на то, что "Кэпиталз" сумеют побороться за Кубок Стэнли. По его словам, тренеры помогут команде подготовиться к сезону, несмотря на уход ряда игроков.

– Мы потеряли хороших игроков, это всегда тяжело, – приводит Nhl.com/ru слова Орлова. – Но у нас есть перспективные ребята, которые придут в команду, есть лидеры. А тренеры помогут нам быстрее адаптироваться к новым обстоятельствам. Надеюсь, что у нас все получится и мы дойдем до своей цели.

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/capitals-will-rise-from-knees-says-orlov/c-290842066

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий