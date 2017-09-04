Дмитрий Орлов: "Вашингтон" потерял хороших игроков"

Российский защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов выразил надежду на то, что "Кэпиталз" сумеют побороться за Кубок Стэнли. По его словам, тренеры помогут команде подготовиться к сезону, несмотря на уход ряда игроков.

– Мы потеряли хороших игроков, это всегда тяжело, – приводит Nhl.com/ru слова Орлова. – Но у нас есть перспективные ребята, которые придут в команду, есть лидеры. А тренеры помогут нам быстрее адаптироваться к новым обстоятельствам. Надеюсь, что у нас все получится и мы дойдем до своей цели.