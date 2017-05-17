Дмитрий Орлов: "Вашингтон" будет решать, защитить меня от "Вегаса" или нет. Моего слова не спросят"

Защитник сборной России и "Вашингтона" Дмитрий Орлов заявил, что его будущее в клубе будет решать руководство в ближайшие дни, передает из Кельна спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО. Напомним, что российского хоккеиста может забрать "Вегас" на драфте расширения этим летом.

– Ассистент главного тренера "Вашингтона" Тодд Рирден говорил, что сам Мэтт Нисканен хотел играть в одной паре с вами. Обсуждали это с ним?

– Не было каких-то суперразговоров, – сказал Орлов. – Хорошо, что все сложилось, как задумывали. Мы провели хороший сезон, потерпели обидное поражение – уступили во втором раунде. Сейчас стараюсь об этом особо не думать, и на чемпионате мира постараюсь достичь большего и уйти от отрицательных эмоций.

– Держите в уме драфт расширения, на котором вас может забрать драфтовавший вас Джордж Макфи?

– Я ничего не смогу с этим поделать. "Вашингтон" будет решать, защитить меня или нет. Моего слова не спросят.

– Переговоры с "Кэпиталс" ведете?

– Пока нет. Сейчас решается будущее команды – кого из игроков оставить на следующий год. Потом наверняка начнутся переговоры. Все расстроены тяжелым поражением. Мы сравняли серию, и все надеялись, что пройдем "Питтсбург".