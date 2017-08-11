Дмитрий Орлов: "Уход Шмидта – серьезная потеря для "Вашингтона"

Защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов признался, что будет скучать по партнеру по обороне Нэйту Шмидту, который в начале августа подписал контракт с "Вегасом". Россиянин предположил, что в новом клубе 26-летний хоккеист будет получать больше игрового времени.

– Шмидт – веселый парень, я буду скучать, – цитирует журналист официального сайта НХЛ Том Гулитти Орлова. – Он всегда улыбался, нес радость в раздевалку. Это серьезная потеря, но, возможно, этот переход пойдет ему на пользу. Наверное, он будет получать больше игрового времени, добавит что-то новое в "Вегас". Для него это шанс, но если бы он остался, то точно помог бы нам.

Напомним, Шмидт выступал за "Кэпиталз" с 2015 по 2017 год. В составе команды из Вашингтона он провел 132 матча в регулярке, набрав 33 (5+28) очка. В плей-офф на его счету 5 (1+4) очков в 21 игре.