Дмитрий Орлов: "У "Вашингтона" нет права на ошибку"

Российский защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов положительно оценил игру команды в первой трети сезона. По словам 25-летнего хоккеиста, "Кэпиталз" не имеют права на ошибку, если хотят выйти в плей-офф.

- В принципе, "Вашингтон" играет хорошо, стараемся выполнять указания тренеров, - сказал Орлов в интервью русскоязычной версии официального сайта НХЛ. - У нас был небольшой спад, когда три или четыре встречи действовали не очень. Но потом мы вышли из этого, победив в шести матчах кряду.

Думаю, что нам необходимо продолжать в том же духе. Постараемся выиграть встречу перед новым годом. Потом нас ждет тяжелый календарь. Нужно будет играть собранно, постараться избежать провалов. Если смотреть по очкам, понимаем, что в нашем дивизионе нет права на ошибку.