Дмитрий Орлов: "У "Вашингтона" хорошая позиция, но расслабляться нельзя"

Защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов отметил, что старатется не зацикливаться перед пятым матчем финала Кубка Стэнли против "Вегаса" (3-1). По его словам, расслабляться команде нельзя, несмотря на хорошую позицию.

- Конечно, в голове крутится много всяких мыслей об этом, - приводит русскоязычная версия сайта НХЛ слова Орлова. - Но надо стараться на них не зацикливаться. Важно хорошо сыграть, а там уже будет видно. Вечер проведу спокойно - сначала поужинаю, а потом отдохну в номере.

Поддержка будет у каждого из ребят. Вообще на каждый матч плей-офф к нам старался кто-то приезжать. И мы чувствуем эту поддержку. Родные знают, какой нелегкий путь мы проделали. Мы сейчас находимся в хорошей позиции, но расслабляться и отвлекаться нельзя