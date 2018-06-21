Дмитрий Орлов: "У Тротца были нормальные отношения с хоккеистами "Вашингтона"

Защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов - об уходе Барри Тротца с поста главного тренера команды.

– Знаете, увольнение тренера, который только выиграл титул, удивительно. Но я читал много комментариев. И не сказать, чтобы хоккеисты вашей команды были в настоящем шоке. Такое ощущение, что все к этому были готовы.

– У Тротца были нормальные отношения с хоккеистами. Да, мы победили. Но ведь нельзя отрицать, что нам немного повезло. Конечно, без везения в таких турнирах никуда, но все-таки элемент удачи был большим. Кроме того, вы не забывайте, что это победа не одного конкретного человека, а всей команды. У Барри был очень большой штаб с опытными специалистами. Они приходили на работу к 6 утра, разбирали соперников, анализировали. На каждого соперника был свой план. Да, за Барри было последнее слово, но надо отметить и других.

– То есть все к этому и шло?

– Я хочу сказать, что Тротц – очень сильный специалист. Он востребован в НХЛ, несколько лет проработал в "Нэшвилле", сейчас выиграл Кубок Стэнли. Не сомневаюсь, что он найдет работу, - сказал Орлов (Алексей ШЕВЧЕНКО).

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