07:31 | Хоккей — НХЛ

Дмитрий Орлов: "Спасибо всем болельщикам за поддержку! Мы счастливы!"


В Лас-Вегасе завершился пятый матч финала Кубка Стэнли между "Голден Найтс" и "Вашингтоном". Столичные хоккеисты победили 4:3 и впервые в своей истории завоевали Кубок Стэнли.

Своими эмоциями после победы поделился форвард "Кэпиталз" Дмитрий Орлов.

"Дорогие болельщики! Хочу поздравить всех, кто за нас болел и переживал. Мы очень долго шли к этому титулу. Кому-то понадобилось 12 лет, кому-то один год, но это неважно. Мы были единой дружной командой. Мы счастливы! Спасибо всем, кто смотрел. Сейчас очень много эмоций!", – заявил Орлов. 

 

 

Дополнительная информация

https://www.instagram.com/p/BjwAQWInXwL/

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