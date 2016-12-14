Дмитрий Орлов: "Сейчас главное - не расслабляться"

Защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов после победы над "Айлендерс" (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ отметил, что его команда обрела уверенность, благодаря последним успехам. После трех поражений подряд "Кэпиталз" выиграл пять поединков.

- Это очень важная победа, - сказал Орлов в интервью официальному сайту НХЛ. - Эти пять игр, которые мы выиграл подряд, помогли нам. Мы чувствуем уверенность, главное сейчас - продолжать так же играть, не расслабляться, чтобы игра не ушла. Сейчас все команды близко в турнирной таблице. Проиграл один раз - и ты уже позади. Плюс у нас в этом году дивизион очень хорошо играет. Главное - продолжать так же играть, не давать конкурентам побеждать. Все ребята стараются, все молодцы.

- Что получается на данный момент, как удалось преодолеть неудачную серию?

- Возможно, начали проще играть, перестали терять шайбу, чтобы не было глупых провалов. Потихоньку-потихоньку, когда начинает получаться, начинаешь импровизировать, отсюда идут результат, уверенность.