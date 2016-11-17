10:11 | ХОККЕЙ — НХЛ

Дмитрий Орлов: "Рад первому голу в сезоне, но в том эпизоде хотел отдать пас"

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Среда. Вашингтон. "Вашингтон" - "Питтсбург" - 7:1. Дмитрий ОРЛОВ забивает свой первый гол.Наши в Америке: первый гол Орлова

Защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов, который забросил первую шайбу в сезоне в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Питтсбургом" (7:1), рад, что ему удалось поразить ворота соперника. По словам 25-летнего россиянина, забитые голы придают уверенности.

- Доволен, что сумел забить гол, - приводит официальный сайт НХЛ слова Орлова. - Если честно, хотел отдавать пас, но в последний момент решил бросить, потому что соперник был рядом. Хорошо, что шайба зашла в ворота. Это подбадривает. Нужно продолжать бросать. Думаю, голы придут. Но главное - победа команды.

Мы помогали вратарю. Обидно, что пропустили в конце. Завтра выходной, потом опять игра. Достаточно тяжелый календарь у "Вашингтона", играем день через день. Стараемся готовиться к каждым играм. Думаю, все у нас будет хорошо.

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Материалы REN-TV

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