Дмитрий Орлов: "Пусть у Головина все получится в "Монако"

Защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов в интервью "СЭ" признался, что не знаком с земляком Александром Головиным. Тем не менее, хоккеист пожелал игроку добиться успехов в "Монако".

– Знакомы с земляком Александром Головиным?

– Нет, мы с ним пока не пересекались. Головин родом из небольшого города, но смог выйти на такой уровень и сейчас уехал в "Монако". Пусть у него все там получится.

Я не очень пристально слежу за футболом. Хватает меня на чемпионаты мира, Европы и Лигу чемпионов. Хотя недавно было свободное время, и я сходил на игру между ЦСКА и "Ростовом"вместе с братом. Интересно посмотреть за другими видами спорта и немного перезагрузиться. Сейчас у нас в разгаре предсезонная подготовка, поэтому приходится много работать. (Михаил ЗИСЛИС)

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