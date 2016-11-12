02:25 | ХОККЕЙ — НХЛ

Дмитрий Орлов: "Противостояние с Панариным будет интересным"

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Защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов подчеркнул в преддверии матча регулярного чемпионата НХЛ с "Чикаго", что его противостояние с форвард "Блэкхокс" Артемием Панариным будет интересным. Встреча начнется в 4.30 по московскому времени.

– Панарин – отличный хоккеист, и он демонстрирует это в каждой игре, -приводит пресс-служба "Вашингтона" слова Орлова. – За ним приятно наблюдать. Мы знакомы пять-шесть лет, начиная с российской молодежки. Он очень юркий – никогда не знаешь, куда он будет двигаться. Это хорошая возможность проявить себя. Нас ждет интересное противостояние.

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