Дмитрий Орлов: "Противостояние с Панариным будет интересным"

Защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов подчеркнул в преддверии матча регулярного чемпионата НХЛ с "Чикаго", что его противостояние с форвард "Блэкхокс" Артемием Панариным будет интересным. Встреча начнется в 4.30 по московскому времени.

– Панарин – отличный хоккеист, и он демонстрирует это в каждой игре, -приводит пресс-служба "Вашингтона" слова Орлова. – За ним приятно наблюдать. Мы знакомы пять-шесть лет, начиная с российской молодежки. Он очень юркий – никогда не знаешь, куда он будет двигаться. Это хорошая возможность проявить себя. Нас ждет интересное противостояние.