Дмитрий Орлов привез Кубок Стэнли в Новокузнецк

В Новокузнецк привезли Кубок Стэнли, его выставили на Площади общественных мероприятий, информирует "Комсомольская правда". Каждый желающий может сфотографироваться с трофеем и с защитником "Вашингтона" Дмитрием Орловым.

В презентации Кубка Стэнли, ведущим которой стал известный актер Станислав Ярушин, приняли участие врио губернатора Кузбасса Сергей Цивилев и глава Новокузнецка Сергей Кузнецов.

Отметим, что привезти Кубок в Новокузнецк удалось не с первого раза. Утром 17 августа в аэропорту "Спиченково" обнаружилось, что на борту самолета "Москва – Новокузнецк" Кубка нет. Трофей забыли в багажном отделении аэропорта Москвы. Тогда организаторы договорились о том, чтобы Кубок доставили в Новосибирск, откуда вертолетом – в Новокузнецк.

Весь сегодняшний вечер Кубок будет находиться в южной столице Кузбасса. Организаторы обещали не есть из него пельменей, как это было в Челябинске, а лишь попить шампанского.