Дмитрий Орлов: "Пойду на встречу с Трампом. Интересно побывать в Белом доме"

Защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов сказал, что пойдет на встречу команды с президентом США Дональдом Трампом.

– Пойдете ли вы на встречу с Дональдом Трампом?

– Да, пойду. Интересно же побывать в Белом доме.

– Просто один из ваших игроков не горит желанием идти к президенту.

– Я слышал об этом, но опять же из СМИ. В раздевалке такое не обсуждается, - сказал Орлов (Алексей ШЕВЧЕНКО).

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