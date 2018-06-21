18:23 | Хоккей — НХЛ

Дмитрий Орлов: "Пойду на встречу с Трампом. Интересно побывать в Белом доме"


Защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов сказал, что пойдет на встречу команды с президентом США Дональдом Трампом.

– Пойдете ли вы на встречу с Дональдом Трампом?

– Да, пойду. Интересно же побывать в Белом доме.

– Просто один из ваших игроков не горит желанием идти к президенту.

– Я слышал об этом, но опять же из СМИ. В раздевалке такое не обсуждается, - сказал Орлов (Алексей ШЕВЧЕНКО).

Полная версия интервью - здесь.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/reviews/hochu-igrat-v-nhl-dolgo-no-v-ssha-ne-ostanus-dmitriy-orlov-o-kubke-stenli-znarke-i-trampe-1424477/

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